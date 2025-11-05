РЕКЛАМА
100 или одна тысяча: как карельские автосервисы пенсионеров разводят
02 ноября, 07:35 Статьи
«Папины дочки. Мама вернулась»: новые приключения семейства Васнецовых Васильевых на больших экранах
31 октября, 17:01 Статьи
«Я живу свою лучшую жизнь»: как петрозаводчанин пробился в самую престижную лигу смешанных единоборств
31 октября, 06:35 Статьи
22:20

У Ленобласти и Карелии появятся общие «водные» ворота

22:00

Ограничение здоровья не помешало жителю города Сортавалы исполнить мечту

21:16

На заводе интерьерных элементов в Карелии завершается монтаж оборудования

20:31

Автор знаменитых карельских кукс из Сегежи ушел на СВО

19:45

Около 300 карельских студентов принимают участие в программе развития молодежного предпринимательства

18:55

Легковой автомобиль опрокинулся на крышу в Олонецком районе

18:31

Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей о предстоящих ремонтных работах в электрических сетях

18:00

Задержан мужчина, напавший на девушку в одном из парков Петрозаводска

17:42

Игорь Зубарев: «День коренных народов должен стать одним из главных праздников для Карелии»

17:19

Потепление до +10°С ожидается в Карелии 6 ноября

17:01

68-летний температурный рекорд побит в Петрозаводске

16:44

Полицейские будут ловить пешеходов-нарушителей в Карелии

16:21

На трассе в Карелию полностью перекроют движение автротранспорта

15:58

В Петрозаводске без вести пропал 52-летний мужчина

15:43

В ЖК «Флотилия» видовые квартиры продаются по минимальной цене - 109 000 руб/ м2

15:25

15-летний подросток умер от отравления газом из баллончика в городе Сортавала

15:23

Сегодня Музыкальному театру Карелии исполнилось 70 лет

15:11

Популярное петрозаводское арт-пространство «Синий коридор» начинает работу в новом месте

14:53

Карельские спортсмены привезли связку медалей с турнира по киокусинкай в Петербурге

14:32

Петербургские ученые нашли способ избавить тополя от пуха

14:02

Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу

13:42

Школа №7 в Соломенном открылась после завершения капитального ремонта

13:18

В Карелии будут судить виновника смертельного ДТП на трассе «Кола»

13:02

В Карелии подросток оформил кредит на имя матери и перевел деньги мошенникам

12:47

Жители Карелии помогли собрать деньги для поездки девочки-чемпионки на Чемпионат Европы по тайскому боксу

12:27

Орден «Сампо» вручили коллективу компании «КСМ»

12:23

«Освобождаем город от руин»: в Петрозаводске сносят аварийные дома

12:16

«Трудно найти слова после такого матча»: «Динамо-Карелия» проиграла МХК «Локо» со счетом 0:9

12:09

В Петрозаводске от управления отстранили 19 водителей-нарушителей

11:57

Движение по мосту в Соломенном ограничат в ночное время

11:37

Валентина Пивненко: «Я там не цветочки нюхаю»

11:22

Мужчина приехал на заработки в Карелию и пропал

11:11

«Работают водолазы»: продолжаются поиски двух пропавших мужчин на озере в Карелии

11:04

Крупный пожар предотвратили в жилом доме Медвежьегорска

10:51

Автомобиль перевернулся на трассе в Карелии

10:35

Пенсионерка из Кеми из-за мошенников осталась без квартиры и денег

10:17

Новый светофор установили на выезде с Пряжинского шоссе на трассу «Кола» около Петрозаводска

10:06

Житель Заонежья погиб на СВО

09:48

На Солнце зафиксировали вторую за сутки мощную вспышку высшего класса

09:31

Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Карелии

08:59

В Петрозаводске водителей проверяют на трезвость после длинных выходных

08:39

Новый зеркальный камень появится в Петрозаводске

08:04

Жители Карелии смогут наблюдать Охотничью Луну

07:41

Жителям Карелии напомнили о пожарной безопасности в холодный период

07:20

В Службе занятости назвали самые востребованные профессии в Карелии

06:56

10 тысяч человек поучаствовали в массовых гуляниях ко Дню народного единства в Петрозаводске

06:30

АвтоВАЗ рассказал, как долго зимой следует прогревать автомобили Lada

00:07
Задержан мужчина, напавший на девушку в одном из парков Петрозаводска
05 ноября, 17:42 Происшествия
Девушке чудом удалось сбежать от напавшего на нее в парке мужчины.

фото: © Столица на Онего

Инцидент произошел в ночь на 30 октября. О нападении пострадавшая рассказала в соцсетях.

Девушка возвращалась домой по парку у Лососинской гимназии на набережной Ла-Рошель поздно вечером. Как она рассказала, на нее напал неизвестный.

— Срывал с меня одежду, лапал, снимал свои штаны и размахивал своим «голым пистолетом», — написала девушка.

Когда мужчина ослабил хватку, она прыгнула в ледяную реку и перебралась на другую сторону Лососинки. После чего она дозвонилась до мужа. 

— Речка ледяная просто. Я вся до ниточки промокла, пальцы в кровь коленки о камни разбиты все. Синяки и царапины, многочисленные ссадины на лице, — написала потерпевшая.

Как рассказали «Столице» в Следкоме Карелии, девушка обратилась за помощью в полицию. 31 октября было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера». 1 ноября мужчину задержали, его опрашивают следователи. Сколько ему лет и был ли он ранее судим по подобным статьям, в Следственном комитете не комментируют. Идет расследование инцидента.

Ранее жителю Карелии вынесли приговор за изнасилование 13-летней девочки.

