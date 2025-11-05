Задержан мужчина, напавший на девушку в одном из парков Петрозаводска

Девушке чудом удалось сбежать от напавшего на нее в парке мужчины.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября. О нападении пострадавшая рассказала в соцсетях.

Девушка возвращалась домой по парку у Лососинской гимназии на набережной Ла-Рошель поздно вечером. Как она рассказала, на нее напал неизвестный.

— Срывал с меня одежду, лапал, снимал свои штаны и размахивал своим «голым пистолетом», — написала девушка.

Когда мужчина ослабил хватку, она прыгнула в ледяную реку и перебралась на другую сторону Лососинки. После чего она дозвонилась до мужа.

— Речка ледяная просто. Я вся до ниточки промокла, пальцы в кровь коленки о камни разбиты все. Синяки и царапины, многочисленные ссадины на лице, — написала потерпевшая.

Как рассказали «Столице» в Следкоме Карелии, девушка обратилась за помощью в полицию. 31 октября было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера». 1 ноября мужчину задержали, его опрашивают следователи. Сколько ему лет и был ли он ранее судим по подобным статьям, в Следственном комитете не комментируют. Идет расследование инцидента.

Ранее жителю Карелии вынесли приговор за изнасилование 13-летней девочки.