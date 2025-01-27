Задержан водитель маршрутки, обматеривший ребенка в Петрозаводске

Водителем, не желавшим выпускать ребенка из маршрутки, оказался житель Петрозаводска

Полицейские Карелии установили личность водителя маршрутки, видео с участием которого было опубликовано в СМИ накануне.

Им оказался житель Петрозаводска 1985 года рождения. Мужчину доставили в спецпомещение для задержанных. В отношении него был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», что влечет наложение штрафа до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток. Его судьбу теперь решит суд.

Напомним, инцидент с водителем маршрутки произошел накануне. Водитель отказался выпускать на нужной остановке ребенка, который не смог сразу заплатить за проезд, а также разразился матерной речью по-поводу оплаты проезда.

Поведением водителя возмутился руководитель Карелии Артур Парфенчиков. Он призвал следственные органы дать оценку произошедшего, сказав, что подобные случаи дискредитируют работу правительства и городской администрации по наведению порядка на общественном транспорте.