Задержан зампредседателя городского совета Петрозаводска (СРОЧНО)

Сегодня утром сотрудники правоохранительных органов задержали депутата, заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева.

Как стало известно "Столице на Онего", сотрудники Следственного комитета Карелии и МВД республики задержали депутата горсовета Валерия Матвеева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК).

По информации источника в правоохранительных органах, на данный момент проводятся следственные действия, Матвеев не доставлен в СИЗО.

Валерий Матвеев официально занимает должность специалиста по связям с общественностью в ООО "ПТО". Известно о его занятиях бизнесом.

Матвеев – депутат от округа № 12, член постоянной комиссии Петросовета по экономике и финансам. Занимает должность заместителя председателя Петросовета.

Член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", входит в Петросовете в соответствующую фракцию.

Несколько лет назад кандидатура Валерия Матвеева рассматривалась в качестве первого заместителя главы Петрозаводска. Однако эту должность впоследствии так никто и не занял.