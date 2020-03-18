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Задержан зампредседателя городского совета Петрозаводска (СРОЧНО)

Новости. Общество
13:14, 19 Марта 2020
фото: Столица на Онего
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Сегодня утром сотрудники правоохранительных органов задержали депутата, заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева.

Как стало известно "Столице на Онего", сотрудники Следственного комитета Карелии и МВД республики задержали депутата горсовета Валерия Матвеева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК).

По информации источника в правоохранительных органах, на данный момент проводятся следственные действия, Матвеев не доставлен в СИЗО.

Валерий Матвеев официально занимает должность специалиста по связям с общественностью в ООО "ПТО". Известно о его занятиях бизнесом.

Матвеев – депутат от округа № 12, член постоянной комиссии Петросовета по экономике и финансам. Занимает должность заместителя председателя Петросовета.

Член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", входит в Петросовете в соответствующую фракцию.

Несколько лет назад кандидатура Валерия Матвеева  рассматривалась в качестве первого заместителя главы Петрозаводска. Однако эту должность впоследствии так никто и не занял.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-03-19 15:18:56
До апреля денег хватит
новый
2020-03-19 15:16:58
В депутате всё должно быть прекрасно: и взятка, и задержание, и явка с повинной, и зона.
Саныч
2020-03-19 15:02:43
Красота неописуемая.
Ткачев
2020-03-19 14:47:59
Аплодирую, подбрасывая малахай!
Сеня
2020-03-19 14:31:35
Хе Хе Знаковое событие для Карелии , покруче чем арест Кайдалова . " Местную элитку " зацепили . Так и вспомнишь Бондарчука , Мирошник и уход Мизенковой , да и про гавно мысли приходят .
Вася
2020-03-19 14:29:16
И теперь, если сравнить положение дел в социальной сфере, то можно увидеть, какой был достигнут значительный, очень динамичный рост, учитывая ту базу, с которой мы стартовали. Удалось переформатировать нашу социальную политику, сделать её реальной и настроенной на основную часть наших сограждан"
David
2020-03-19 14:28:19
А его начальник?
Вася
2020-03-19 14:25:43
О крепком рубле как об одном из успехов Путина говорит и Андрей Климов. "Рубль для многих стран стал реальной международной валютой. У нас сегодня нет галопирующей инфляции, у нас сегодня рубль, несмотря на разного рода атаки, в том числе санкционные, остаётся в том коридоре, который у нас заложен в базу нашего бюджета и в основные параметры развития нашей страны", - заявил сенатор.
Ткачев
2020-03-19 14:52:03
Вася, Ахахахааааа... +100500 Продолжай втыкать пылающий факел познания в немытые жопы невежества.
Вася
2020-03-19 14:24:44
Крепкий рубль, нулевая инфляция
Собеседники РИА Новости единодушно отмечают, что что за прошедшие два десятилетия Путину удалось стабилизировать финансово-экономическую систему в России, проведя необходимые для этого реформы.
Вася
2020-03-19 14:22:06
Желаем Валерию Матвееву крепкого здоровья и новых творческих успехов!
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