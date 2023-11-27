Задержан житель Карелии, подозреваемый в убийстве своей матери

Бытовая семейная ссора в Олонце закончилась трагедией.

В Олонецком районе было возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве своей матери. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

Как установило следствие, днем 27 ноября подозреваемый находился со своей матерью в квартире дома по улице Карла Маркса в Олонце. Разгорелась бытовая ссора, и мужчина, схватив кухонный нож, несколько раз ударил пенсионерку в живот, грудь и спину. Ей удалось выбежать из квартиры и попросить помощи у соседа, который вызвал «скорую». Но, вернувшись к себе в квартиру, женщина умерла от кровопотери на месте.

Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Мужчину собираются заключить под стражу. В настоящее время идет следствие, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.