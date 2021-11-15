Задержан житель Петрозаводска, регулярно посещавший магазин, чтобы выпить и закусить нахаляву

Мелкие хищения и порча товара были пресечены сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии.

Мелкие хищения были зарегистрированы в Кеми и Петрозаводске — злоумышленники пытались вынести из торговых залов в основном спиртное и продукты, а житель столицы республики покушался на фонарь с батарейками.

Дважды — 12 и 13 декабря в гипермаркете за порчу товара задерживался 28-летний петрозаводчанин. Вечером 12 декабря он вскрыл и успел выпить немного алкоголя, закусив морепродуктами и детским питанием. На следующий день в обед гражданин вновь выпил бутылку спиртного.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей и передали их участковым уполномоченным полиции.