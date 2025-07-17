Задержанные были пьяны и без прав: статистика нарушений ПДД за выходные в Петрозаводске

Семь водителей управляли автомобилем под влиянием алкоголя, а другие пять не имели права на управление вовсе.

В Петрозаводске за выходные 12 водителей серьезно нарушили правила дорожного движения. По данным пресс-службы Госавтоинспекции, семь водителей управляли автомобилем под влиянием алкоголя, а один из них не стал проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Остальные пять задержанных водителей не имели права на управление автомобилем. Известно, что в отношении нарушителей составлены протоколы, а автомобили перемещены на специализированную стоянку.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность: лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю грозит уголовная ответственность. За управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, предусмотрен административный штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей.