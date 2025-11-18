Задержанных в рамках дела о продаже «Автоспецтранса» оставили под арестом

Суд продлил меру пресечения экс-депутату Заксобрания Карелии Владимиру Кванину и двум бывшим директорам предприятия «Автоспецтранс» Ивану Новикову и Евгению Мошникову.

Сегодня Петрозаводский суд рассмотрел ходатайства следователя о продлении меры пресечения экс-депутату Заксобрания Карелии Владимиру Кванину и двум бывшим директорам предприятия »Автоспецтранс» Ивану Новикову и Евгению Мошникову. Напомним, все трое обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Сторона обвинения настаивала на продлении ареста, защита — на замене ареста на более мягкую меру пресечения. Суд встал на сторону следователей, Новиков и Кванин останутся в СИЗО до 25 декабря 2025 года, Мошников — до 24 декабря.

Накануне, 18 ноября, меру пресечения продлили и экс министру природных ресурсов Карелии Алексею Щепину. Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест, но суд ходатайство не удовлетворил. Экс-чиновник останется в СИЗО до 24 декабря.

Напомним, что в начале 2021 года ООО «МЦЕ Инвест Рус» — дочерняя фирма компании из Чешской республики «МЦЕ Инвест Интернешнл» — купило 51,06% доли подконтрольного правительству Карелии ООО «Автоспецтранс» — нынешнего КЭО. Остальные 48,94% доли остались за АО «Корпорация развития Республики Карелия», которая и была учредителем «Автоспецтранса».

В итоге, контрольная доля «Автоспецтранса» была продана всего лишь за 24 миллиона рублей. В результате, контроль над приносящим немалые доходы мусорным бизнесом (в 2020 году «Автоспецтранс» получил выручку в сумме 1,1 миллиарда рублей, что на 198 миллионов рублей, или на 23,1% больше, чем годом раньше) в Карелии перешел из государственных в частные руки. При этом, у входящего в состав соучредителей фирмы ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимира Кванина оказалось 2% доли (7,3 миллиона рублей) в ее уставном капитале. Иван Новиков, в то время управлял мусорным регоператором. Евгений Мошников директором «Автоспецтранса» стал в 2020 году. На посту долго он не задержался — всего год. Во время его правления проверку проводила городская прокуратура и выявила нарушения в совершенной сделке по приобретению четырех мусоровозов. Задержания всех четверых прошли в сентябре.