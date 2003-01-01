Задержанный из-за схода вагонов в Ленобласти поезд прибыл в Петрозаводск

В Ленобласти железнодорожники устраняют последствия схода вагонов на станции Янега в Ленобласти. Движение поездов осуществляется в реверсивном режиме.

На месте ЧП работают 2 восстановительных поезда, сообщили в телеграм-канале «СПБ-Главный». Напомним, в ночь на 10 ноября, на станции Янега в Ленинградской области произошёл сход 4-х вагонов грузового поезда. Сейчас движение открыто по одному пути, поезда пропускаются в реверсивном режиме.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала о задержках на три часа в пути трех поездов сообщением Санкт-Петербург — Петрозаводск и в обратном направлении, а также 17 грузовых составов.

— В настоящее время поезда — № 111 Петрозаводск — Санкт-Петербург, № 112 Санкт-Петербург — Петрозаводск и № 18 Москва — Петрозаводск — прибыли на станции назначения, — уточнили в ОЖД.

Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для нормализации работы станции.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Добавим, Северо-Западная транспортная прокуратура ведет проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.