Задержанный полицией житель Карелии устроил драку в патрульном автомобиле

Следственные органы возбудили уголовное дело против жителя Питкярантского района, подозреваемого в избиении сотрудника полиции.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, подозреваемый был задержан за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские препроводили его в патрульную машину, где он повел себя агрессивно и нанес несколько ударов по лицу стражу порядка.

Подозреваемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).