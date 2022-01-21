Задержанный полицией житель Карелии устроил драку в патрульном автомобиле

Следственные органы возбудили уголовное дело против жителя Питкярантского района, подозреваемого в избиении сотрудника полиции.
Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
По версии следствия, подозреваемый был задержан за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейские препроводили его в патрульную машину, где он повел себя агрессивно и нанес несколько ударов по лицу стражу порядка.
Подозреваемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
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