Задержанный в Карелии иностранный террорист на 6 лет отправится в колонию строгого режима

20-летнему пособнику террористов, прибывшему в республику из-за рубежа, вынесли приговор.
20-летнего иностранца, причастного к финансированию терроризма, приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием первых 3-х лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в ФСБ Карелии.
— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления установлен гражданин иностранного государства, причастный к финансированию одной из международных террористических организаций с целью материального и финансового обеспечения деятельности данной терорганизации, — рассказали в ведомстве.
На данный момент приговор не вступил в законную силу.