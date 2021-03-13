Задержанный в Москве блогер из Карелии вышел на свободу

В отношении урбаниста из Петрозаводска Кирилла Прохорова составлен административный протокол о сотрудничестве с нежелательной организацией.

Активист из Петрозаводска Кирилл Прохоров, задержанный накануне в Москве вместе с другими участниками Форума независимых муниципальных депутатов, сообщил в соцсетях, что поздно вечером вышел на свободу из отдела полиции в Новогиреево. По словам Кирилла Прохорова, его отпустили спустя 11 часов после задержания, из них почти 6 часов он провел в автозаке. Позже, уже в отделении, ему выдали сухпаек. Он смог перекусить и попить чаю с галетами.

Как сообщил блогер, против него возбудили административное дело по статье 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории РФ). Прохоров ходатайствовал о переносе рассмотрения дела в Петрозаводск.

Фото Кирилла Прохорова

Как мы сообщали ранее, сотрудники полиции задержали в Москве участников Форума независимых муниципальных депутатов, который проходил 13 марта в столичной гостинице "Измайлово". Вместе с известными оппозиционными политиками Ильей Яшиным, Евгением Ройзманом, Владимиром Кара-Мурзой и другими в числе задержанных оказался блогер из Карелии, общественник-урбанист Кирилл Прохоров. В Петрозаводске он знаком многим по телеграмм-каналу "Горожанин". Как сообщил в социальных сетях сам Кирилл, сотрудники правоохранительных органов пришли на форум через полчаса после его начала. Всех задержанных (около 200 человек) привезли в отделение полиции в Новогиреево.

Если суд признает вину Кирилла Прохорова, ему грозит от 5 до 15 тысяч рублей штрафа.