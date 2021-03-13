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Задержанный в Москве блогер из Карелии вышел на свободу

Новости. Политика
08:50, 14 Марта 2021
фото: Валерий Поташов / Столица на Онего
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В отношении урбаниста из Петрозаводска Кирилла Прохорова составлен административный протокол о сотрудничестве с нежелательной организацией.

Активист из Петрозаводска Кирилл Прохоров, задержанный накануне в Москве вместе с другими участниками Форума независимых муниципальных депутатов, сообщил в соцсетях, что поздно вечером вышел на свободу из отдела полиции в Новогиреево. По словам Кирилла Прохорова, его отпустили спустя 11 часов после задержания, из них почти 6 часов он провел в автозаке. Позже, уже в отделении, ему выдали сухпаек. Он смог перекусить и попить чаю с галетами.

Как сообщил блогер, против него возбудили административное дело по статье 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории РФ). Прохоров ходатайствовал о переносе рассмотрения дела в Петрозаводск.

Фото Кирилла Прохорова

Как мы сообщали ранее, сотрудники полиции задержали в Москве участников Форума независимых муниципальных депутатов, который проходил 13 марта в столичной гостинице "Измайлово". Вместе с известными оппозиционными политиками Ильей Яшиным, Евгением Ройзманом, Владимиром Кара-Мурзой и другими в числе задержанных оказался блогер из Карелии, общественник-урбанист Кирилл Прохоров. В Петрозаводске он знаком многим по телеграмм-каналу "Горожанин". Как сообщил в социальных сетях сам Кирилл, сотрудники правоохранительных органов пришли на форум через полчаса после его начала. Всех задержанных (около 200 человек) привезли в отделение полиции в Новогиреево.

Если суд признает вину Кирилла Прохорова, ему грозит от 5 до 15 тысяч рублей штрафа.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Катюша
2021-03-14 09:04:59
200 человек "арестованы", всем выпишут от 5 до 15000 р.штрафа, отличный способ отъёма денег у населения, одни дур@ки, извините, "принтер насилуют", другие : используют глупость первых....
наташка
2021-03-14 09:02:20
Вот и отправляй ботаников за методичками
Off
2021-03-14 08:57:04
В последний раз , такое было, когда большевики, устроив переворот , арестовали всех депутатов . Кстати , Ходорковский сидел в Карелии .Надо проверить здесь всех ..на всякий случай ..)))
Гость
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