Задержится ли тепло: карельские синоптики сделали прогноз на сентябрь

Специалисты Гидрометцентра Карелии подвели итоги лета и рассказали, какая погода ждет регион в сентябре.

Прошедшее лето в среднем оказалось близким к средним многолетним значениям, но контрастным. Июнь начался по-летнему, но во второй половине месяца погоду испортили холодные циклоны. В итоге июнь закончился с небольшой отрицательной аномалией в 0.5 градуса.

Июль сначала продолжил холодные тенденции июня, но с середины месяца в Карелии резко потеплело. С 26 по 31 июля стояла аномальная жара. Среднесуточная температура достигала +23…+25.7°C, что на 7-10 градусов выше нормы. В Петрозаводске 25 июля зафиксировали новый рекорд дня — +30.4°C. Прежний рекорд (+29°C) держался с 1936 года. В итоге июль оказался теплее нормы на 1.8 градуса.

Август начался жарко, но со второй декады стало прохладнее. Над севером европейской России кружил циклон, который принес неустойчивую погоду с частыми дождями. Температура была на 2-4 градуса ниже нормы, особенно в последнюю неделю месяца. В целом август оказался в пределах нормы, а все лето в Карелии было немного теплее обычного — средняя температура составила +16°C при норме +15.4°C.

Осадков за лето выпало около 90% от нормы. В июне их было в пределах нормы, в июле — только 72%, а в августе — 94%.

Сентябрь начался с «бабьего лета». Почти всю первую декаду месяца погодой будет управлять Скандинавский антициклон. Это значит, что будет сухо, солнечно и тепло. Дневные температуры поднимутся до +17…+22°C, что на 2-4 градуса выше нормы. Существенных дождей в это время не ожидается. Во второй и третьей декадах сентября осадков станет больше, но температура останется немного выше средних значений. Иногда возможны похолодания из-за арктического воздуха.

По прогнозу Гидрометцентра России, средняя температура сентября в Карелии будет на 1.4°C выше нормы, а количество осадков в пределах климатической нормы.