Задолжавший банку 2 миллиона рублей житель Карелии отправился на обязательные работы

Мужчина пытался скрыть свой неофициальный доход, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Беломорского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя.

Как было установлено, молодой человек, имея задолженность перед банком по кредитному договору более 2 миллионов рублей, уклонялся от выплаты долга.

При этом беломорчанин работал неофициально и имел на счету более 3 миллионов рублей. Мужчина имел доступ к счетам организации, в которой он работал, оплачивая с них работу и услуги сторонних лиц, отдавая долги и ссужая в долг крупные суммы денег.

Несмотря на то, что житель Беломорска не признавал свою вину, указывая на отсутствие официального трудоустройства, суд пришел к выводу, что у него имелась возможность выплачивать долг, и назначил виновному наказание в виде 400 часов обязательных работ.

Приговор суда вступил в законную силу.