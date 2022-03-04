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Задолжавший банку 2 миллиона рублей житель Карелии отправился на обязательные работы

Новости. Криминал
13:25, 05 Марта 2022
фото: © hibiny.com

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Мужчина пытался скрыть свой неофициальный доход, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Беломорского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя.

Как было установлено, молодой человек, имея задолженность перед банком по кредитному договору более 2 миллионов рублей, уклонялся от выплаты долга.

При этом беломорчанин работал неофициально и имел на счету более 3 миллионов рублей. Мужчина имел доступ к счетам организации, в которой он работал, оплачивая с них работу и услуги сторонних лиц, отдавая долги и ссужая в долг крупные суммы денег.

Несмотря на то, что житель Беломорска не признавал свою вину, указывая на отсутствие официального трудоустройства, суд пришел к выводу, что у него имелась возможность выплачивать долг, и назначил виновному наказание в виде 400 часов обязательных работ.

Приговор суда вступил в законную силу.

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