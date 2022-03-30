Задолжавший дочери алименты за десять лет житель Карелии отправится в колонию

Злостного должника по алиментам осудили в Костомукше.

Прокурор Костомукши поддержал гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который на протяжении десяти лет уклонялся от уплаты алиментов своей дочери.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, судом было установлено, что 35-летний житель Костомукши с 2012 года имел задолженность по уплате алиментов на содержание дочери. В апреле 2021 года его привлекли к административной ответственности и назначили 60 часов обязательных работ, которые он отбыл, но на работу так и не устроился. При этом долги ребенку не погасил.

В результате в ноябре 2021 года его осудили по уголовной статье и назначили наказание в виде 10 месяцев исправительных работ. Несмотря на принятые уголовно-исполнительной инспекцией меры по трудоустройству должника, он так и не приступил к работе, после чего против него возбудили еще одно уголовное дело о невыплате алиментов.

По предложению прокурора жителю Костомукши по совокупности приговоров суд назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор суда в законную силу не вступил.