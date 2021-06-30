Задолжавший по налогам житель Карелии рискует лишиться квартиры

Судебные приставы в Беломорске арестовали квартиру должника, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении у приставов Беломорского района находится сводное исполнительное производство, состоящее из 28 отдельных исполнительных производств на общую сумму почти 2 миллиона рублей. Ранее у должника были реализованы стройматериалы на сумму 30 тысяч рублей, но этого оказалось недостаточно для погашения долга.

В ходе рейда пристав обратил взыскание на недвижимость должника — однокомнатную квартиру в Беломорске площадью почти 30 кв м. Намечена реализация квартиры, чтобы за счет вырученных средств погасить задолженность.

Рейды проводились судебными приставами Беломорского района вместе с сотрудниками местной налоговой службы. Специалисты проверили места жительства должников, торговые точки индивидуальных предпринимателей, адреса регистрации должников — юридических лиц. Было выявлено и арестовано принадлежащее должникам имущество.