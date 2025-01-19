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Задолжавший сыну более миллиона рублей житель Карелии был допрошен дознавателем

Новости. Общество
19:50, 28 Января 2025
фото: УФССП России по Республике Карелия / VK

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Мужчина признал, что не платит алименты продолжительное время.

Установлен должник по алиментам, объявленный в уголовный розыск и задолжавший сыну больше миллиона рублей, сообщили в паблике УФССП России по Республике Карелия.

Органами принудительного исполнения возбуждено уголовное дело за неуплату несовершеннолетнему сыну алиментов в отношении должника, ранее привлеченного к административной ответственности.

Добровольно мужчина к дознавателю не являлся и был объявлен в уголовный розыск при взаимодействии с органами внутренних дел.
Розыск завершился после публикаций в СМИ фотографий мужчины.

Неплательщик алиментов был допрошен дознавателем УФССП Карелии в качестве подозреваемого.
Мужчина признал, что не платит алименты продолжительное время, от официального трудоустройства уклоняется в связи с нежеланием выплачивать ¼ дохода, размер заработка в конверте его устраивает. На день рождения и Новый год подарки сыну не дарил, потому что забыл, хотя дату рождения мальчика помнит.

Дознаватель разъяснил, что мужчина имеет право погасить задолженность полностью до момента вынесения приговора, это по закону является основанием для освобождения от уголовного преследования.

Как отметили в источнике, работа дознавателей управления в 2024 году побудила восемь жителей Карелии добровольно выплатить долг по алиментам в общей сумме 2,9 миллионов рублей и позволила этим должникам избежать уголовной ответственности.

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