Задолженность по зарплатам в Карелии выросла почти на 80% и достигла почти 14 рублей

Суммарная задолженность по заработной плате в Карелии на конец октября 2025 года составила 13,6 млн рублей, увеличившись на 77,4% по сравнению с предыдущим периодом.
По данным Карелиястат, наибольший объем задолженности сконцентрирован в двух отраслях:
— Обрабатывающие производства — 5,9 млн рублей (43,6%)
— Добыча полезных ископаемых — 5,1 млн рублей (37,7%)
Значительная часть долгов по зарплатам, 56,4%, образовалось в 2023 году и ранее, а 43,6% — в 2024 году.
Отмечается, что вся задолженность возникла по вине организаций, не относящихся к малому предпринимательству, из-за отсутствия у них собственных средств. Просроченной задолженности из-за несвоевременного финансирования из бюджетов всех уровней не зафиксировано.
От невыплат заработной платы пострадали 188 работников.
