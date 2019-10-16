Задолженность по зарплате в организациях Карелии снова выросла

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Задолженность по заработной плате в организациях Карелии не относящихся к субъектам малого предпринимательства за месяц выросла на 1,1 млн рублей, сообщает Карелиястат.
По состоянию на 1 октября общий объем задолженности достиг 70,8 млн рублей.
Больше всего долги по зарплате выросли в ЖКХ (водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов). За месяц они увеличились в 16 раз.
Какую сумму должны каждому работнику, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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