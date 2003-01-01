Задуманная при жизни выставка художника Сергея Терентьева открывается в Городском выставочном зале

Городской выставочный зал представляет московско-петербургско-петрозаводский древнегреческий проект «Отпечатки / Αποτυπώματα» (6+).
Выставка, куратом который выступил художник Сергей Терентьев, открывается в Городском выставочном зале. Экспозиция, как рассказали в Городском выставочном зале, — это творческое высказывание о мире и жизни, опирающееся на базовые основы, гуманистические традиции греческого средиземноморья, с которым крепко связана и история России. Подготовлена она при участии Кафедры классической филологии, русской литературы и журналистики института филологии ПетрГУ. Помимо Сергея Терентьева, курировал выставку его друг, московский искусствовед Георгий Никич.
Сергей Терентьев придумал, как проявить воспоминания и образы «внутренней Греции». Он предложил участникам проекта рассказать авторские истории, которые можно определить, как «своягреция». За основу можно было взять и слова, и визуальные образы истории искусства, и тексты философов, и поэзию, и прозу.
В проекте приняли участие известные художники из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Все они создавали, читали, коллекционировали, декларировали свои «греческие корни» совершенно по-разному: в видеоарте, графике, документации, живописи, инсталляции, объектах и скульптуре. Стержнем экспозиции стала многочастная инсталляция Сергея Терентьева «Книги Одиссея».
— Осознание «греческого начала» в себе поначалу выражается пафосно (не случайно «пафос» переводится с греческого, как «воодушевление» или «страсть»). Но выставка раздвигает горизонты нашей «внутренней Греции» и даже размывает границы серьезности, способствует легкости и расширению памяти, которая порождает образы будущего. Нам всем еще предстоит по-разному и постепенно открыть в себе героя, ощутить готовность к подвигу, к новым путешествиям, не только «из варяг в греки», но и «из греков в гиперборейцы», — говорят авторы выставки.
Одно из главных посланий проекта — «эн тео» (ἐν θεῷ) — «в боге». Это понятие в основе слова «энтузиазм». Выставка будет работать с 10 октября по 9 ноября.
Напомним, Сергея Терентьева не стало в этом году. Известный карельский художник, член Союза художников России и Международной Федерации художников при ЮНЕСКО скончался на 69-м году жизни.