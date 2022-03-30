Задумчивый лось вышел позировать на камеру заповедника в Карелии (ВИДЕО)

Сохатый попался на видеоловушку, но совершенно не испугался и продолжил свой путь.

В паблике заповедника «Костомукшский» появилось видео лося, вышедшего прямо к видеоловушке. Животное оказалось совершенно непугливым и спокойно среагировало на камеру.

«В этот раз в кадр видеоловушки в заповеднике попал лось, который задумчиво объедал хвою с поросли молодых сосен. В какой-то момент он среагировал на видеоловушку, но не испугался, а будто вопросительно качнул головой: мол, чего вам? Не получив ответа, лось так же спокойно продолжил свой путь», — описали видео в паблике заповедника.

Ранее автомобилист проехал по лесной дороге в Карелии в компании семейки лосей.