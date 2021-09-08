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Задымление в Преображенской церкви: спасатели в Кижах ликвидировали условный пожар

Новости. Общество
18:40, 09 Сентября 2021
фото: © Главное управление МЧС по Республике Карелия

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На острове Кижи прошли тренировочные пожарно-тактические учения, сообщили в правительстве Карелии

После реставрации церкви Преображения Господня Кижского архитектурного ансамбля на прошлой неделе на острове Кижи были проведены тренировочные пожарно-тактические учения.

Согласно замыслу, в помещении подклета произошло возгорание с задымлением алтарной части и смежных помещений. В задымлённых помещениях оказались 2 человека, которые не смогли эвакуироваться самостоятельно. К моменту прибытия пожарного подразделения создалась условная угроза распространения пожара в верхние ярусы церкви и соседние помещения, потребовалось привлечение всех сил и средств пожарной части и других служб острова.

Цель учений — проверка боеготовности личного состава ПСЧ-14 и отработка взаимодействия со службами музея-заповедника «Кижи», добровольной пожарной дружиной и сотрудниками Росгвардии, а также проверка работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, автоматической системы пожарной сигнализации и возможность эвакуации культурных и материальных ценностей храма.

По окончании учений был проведен разбор действий пожарных расчётов.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-09-09 20:05:51
Когда условный, обычно всё чётко, а когда неусловный, обычно всё очень нечётко. И ведь хрен знает, когда он начнётся.
Гость
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