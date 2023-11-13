Задымление в здании колледжа в Петрозаводске «перевело» студентов на удаленку

В карельском колледже технологии и предпринимательства произошло ЧП.
водомерном узле учреждения произошло задымление.
В связи с данными обстоятельствами занятия сегодня проходят в дистанционном режиме, подчеркнули в источнике.
В сообществе отметили, что последствия ликвидировали: все службы сработали в соответствии с регламентом.
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