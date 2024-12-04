Заезжие гастролеры больше 30 раз наведались в магазины Карелии за бесплатными продуктами

Жители Ленобласти таким образом хотели заработать, теперь гости республики - под подпиской о невыезде и под следствием.

В начале ноября в полицию Сортавалы поступило сразу несколько заявлений о кражах из продуктовых магазинов. Суммы ущербов исчислялись от одной до нескольких тысяч рублей, а в числе похищенного были, в основном, масло, алкоголь и кофе. С разницей в несколько дней аналогичные происшествия зарегистрировали в Питкярантском округе и Олонецком районе. Всего насчитывалось свыше 30 таких фактов.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к серии краж причастны двое жителей Ленинградской области. Полицейские выехали в служебную командировку и задержали подозреваемых.

В ходе допроса граждане, одному из которых 32 года, другому — 33, признались, что в Карелию приехали целенаправленно на личном автомобиле, рассчитывая подзаработать. На пути следования по Приладожью они заходили в магазины и похищали продукты, планируя потом продать их.

По всем эпизодам были возбуждены уголовные дела. В отношении фигурантов избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в МВД Карелии