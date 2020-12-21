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Зафиксирован возможный инопланетный сигнал с ближайшей звезды

Новости. Общество
20:40, 21 Декабря 2020
фото: CSIRO / A. Cherney
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Астрономы зафиксировали узкий луч радиоволн частотой около 980 мегагерц, исходящий со стороны Проксимы Центавра — ближайшей к Солнцу звезде, находящейся на расстоянии 4,2 световых лет.

Об этом сообщает Лента. ру со ссылкой на The Guardian.

Наблюдения велись в течение 30 часов с помощью радиотелескопа в обсерватории Паркса в Австралии в апреле и мае прошлого года. Хотя источником сигнала может быть наземное оборудование или орбитальный спутник, сдвиг в частоте радиоволн соответствуют движению планеты. Это указывает на то, что источник радиоволн, возможно, принадлежит инопланетной цивилизации, хотя вероятность этого очень низка.

Хотя полоса 980 мегагерц остается свободной от искусственных сигналов земного происхождения, астрономы полагают, что еще одним возможным источником может быть комета или облако водорода.

Вокруг Проксимы Центавра вращается один газовый гигант и одна скалистая планета, которая на 17 процентов больше Земли. Поскольку ближайшая к Солнцу звезда относится к красным карликам, на ней возможны мощные вспышки, делающие жизнь на экзопланете невозможной.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-21 21:44:40
пациент берлинской клиники еще не то придумает
ПлачУ и ПлАчу
2020-12-21 21:15:30
Это Москва-Кассиопея долетели
Беня
2020-12-21 20:53:34
О!!! Они к нам летят :) Пацаны! а-у! Будете пролетать мимо пивного ларька, возьмите Жигулятора литров пятнадцать. С зряплаты отдам :)
Хотя может и обратное: это радиоэхо инопланетного ядерного апокалипсиса, которое плелось по просторам галактики со скоростью света целых четыре года в направлении нашей прекрасной голубой планеты :)
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