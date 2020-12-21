Зафиксирован возможный инопланетный сигнал с ближайшей звезды

Астрономы зафиксировали узкий луч радиоволн частотой около 980 мегагерц, исходящий со стороны Проксимы Центавра — ближайшей к Солнцу звезде, находящейся на расстоянии 4,2 световых лет.

Об этом сообщает Лента. ру со ссылкой на The Guardian.

Наблюдения велись в течение 30 часов с помощью радиотелескопа в обсерватории Паркса в Австралии в апреле и мае прошлого года. Хотя источником сигнала может быть наземное оборудование или орбитальный спутник, сдвиг в частоте радиоволн соответствуют движению планеты. Это указывает на то, что источник радиоволн, возможно, принадлежит инопланетной цивилизации, хотя вероятность этого очень низка.

Хотя полоса 980 мегагерц остается свободной от искусственных сигналов земного происхождения, астрономы полагают, что еще одним возможным источником может быть комета или облако водорода.

Вокруг Проксимы Центавра вращается один газовый гигант и одна скалистая планета, которая на 17 процентов больше Земли. Поскольку ближайшая к Солнцу звезда относится к красным карликам, на ней возможны мощные вспышки, делающие жизнь на экзопланете невозможной.