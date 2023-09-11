Жители Карелии поживились сотнями кило радужной форели, но застряли с уловом в снегу

Муезерский районный суд вынес приговор двум жителям Костомукши за кражу около 400 килограммов радужной форели.

Муезерский районный суд вынес приговор двум жителям Костомукши. Их обвиняли в краже, рассказали в пресс-службе судебной инстанции.

Было установлено, что в феврале этого года житель города горняков, один из работников форелевого хозяйства в Муезерском районе, вступил в преступный сговор с другим жителем Костомукши. В итоге они выловили из садка почти 381 килограмм радужной форели. Потом расфасовали улов в 20 мешков и вывезли за пределы предприятия. Форелевому хозяйству был причинен ущерб на сумму более 290 тысяч рублей.

По дороге снегоход злоумышленников застрял в снегу. В этот момент к ним подошел председатель одного из дачных кооперативов, увидел форель и позвонил

хозяину форелевого хозяйства. Тот вызвал сотрудников полиции.

Воры с предъявленным обвинением согласились полностью, вину признали.

Муезерский районный суд приговорил каждого их виновных в краже к штрафу в 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.