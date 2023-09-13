При продаже сварочного аппарата жительница Северного Приладожья лишилась всех сбережений на карте

Она назвала мошенникам реквизиты своей банковской карты.

Жительница Сортавалы разместила объявление о продаже сварочного аппарата на популярной интернет-площадке. Пенсионерка указала стоимость товара — 5 тысяч рублей. Вскоре позвонил покупатель. Он сказал, что хочет купить аппарат, и для перевода денег попросил реквизиты банковской карты.

В этот момент жительница Северного Приладожья нарушила одно из правил безопасных онлайн-сделок, рассказали в пресс-службе МВД Карелии. Как уточнили в ведомстве, — для расчетов в интернете лучше иметь отдельную карту, но не зарплатную и не пенсионную, а такую, на которой вообще нет средств.

Злоумышленник, получив от пенсионерки нужные ему сведения, украл все сбережения с её банковской карты — более 111 тысяч рублей.

Пенсионерка обратилась в полицию Сортавальского района с просьбой привлечь к ответственности неизвестного, который действовал дистанционным способом.

Полицейские проводят проверку по заявлению горожанки.