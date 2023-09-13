Жителя Беломорского района будут судить за незаконную торговлю алкоголем

Жителю Беломорского района предъявили обвинение в незаконной торговле алкогольной продукцией.
Прокуратура Беломорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя района. Его обвиняют в незаконной розничной продаже алкогольной пищевой продукции.
Было установлено, что индивидуальный предприниматель раньше привлекался к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкоголя. Зимой этого года он организовал незаконную продажу алкоголя в помещении диспетчерской службы такси. Местный житель покупал и доставлял спиртное, устанавливал цены и через диспетчеров продавал гражданам алкоголь, получая от этого доход.
Уголовное дело направили в Беломорский районный суд, уточнили в пресс-службе прокуратуры Карелии.
Жителю Беломорского района грозит штрафа от 50 до 80 тысяч рублей или 1 год исправительных работ.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание