Загадочный «пришелец» из глубин космоса завтра сблизится с Землей

Утром 19 декабря, около 7:00 по московскому времени, произойдёт сближение с Землёй уникального объекта — межзвёздной кометы 3I/ATLAS.
Это лишь третий в истории наблюдений подтверждённый объект, прилетевший в Солнечную систему из межзвёздного пространства. Комета пролетит на расстоянии около 270 млн км от Земли (это в 1,8 раза больше дистанции до Солнца), сообщали ранее ученые на брифинге NASA. Предварительные данные указывают, что комете может быть более 7 миллиардов лет, что делает её старше Солнца. Увидеть её можно будет в небольшой телескоп или мощный бинокль. Объект останется доступным для наблюдений до весны 2026 года. После сближения комета навсегда покинет Солнечную систему.
Напомним, это лишь третий межзвёздный «гость» в Солнечной системе в истории. До него нашу планетную систему посещали еще:
— Оумуамуа (1I/2017 U1): Первый обнаруженный межзвёздный объект, открытый в 2017 году. Имел вытянутую сигарообразную форму и не проявлял кометной активности.
— Комета Борисова (2I/Borisov): Вторая межзвёздная комета, обнаруженная в 2019 году. По составу и поведению была похожа на кометы Солнечной системы.
Комета 3I/ATLAS — третий и новейший межзвёздный объект. Её приближение вызвало значительный интерес научного сообщества. В конце ноября NASA даже провело специальный брифинг с демонстрацией снимков.
