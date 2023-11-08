Жительница Карелии подала на соседа в суд за то, что тот курил в своей квартире, а дым тянуло к ней

Судебные приставы взыскали в пользу женщины компенсацию морального вреда с соседа лишь после ареста его авто.

Суд вынес решение в пользу женщины в споре с соседом за чистый воздух и благоприятную окружающую среду, расказали в службе судебных приставов Карелии.



Так, ответчик на протяжении полугода курил в своей квартире, при этом дым от курения потоками воздуха затягивало в квартиру жительницы Питкяранты.



Женщина заявила, что сосед подвергал риску ее здоровье и причинял ей моральные страдания.



Суд исходил из того, что женщина-истец является пожилым человеком, имеет хронические заболевания, в том числе связанные с заболеваниями легких, и табачный дым нарушает ее право на благоприятную среду и вынес решение о компенсации соседом морального вреда жительнице Питкяранты.



Однако мужчина продолжал курить по пачке сигарет в день и не спешил компенсировать моральный вред соседке.



Судебному приставу предстояло взыскать с мужчины задолженность. Так, было установлено, что у должника в собственности есть автомобиль. Судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении машины.



Однако задолженность была погашена в полном объеме только после наложения ареста на автомобиль с установлением статуса «без права пользования».



Судебные приставы перечислили женщине всю задолженность по компенсации морального вреда.