Госинспекция труда добилась, чтобы сотруднику строительной фирмы выплатили причитающиеся при увольнении деньги.
Государственная инспекция труда Карелии восстановила права работника — ему выплатили деньги при увольнении, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инспекторы выяснили, что в карельской столице общество с ограниченной ответственностью в сфере строительства не выплатило работнику причитающиеся при увольнении деньги.
После вмешательства Госинспекции труда строительная фирма в Петрозаводске выплатила работнику деньги. Суммма составила 19 тысяч рублей.
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