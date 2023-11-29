Госинспекция труда добилась, чтобы сотруднику строительной фирмы выплатили причитающиеся при увольнении деньги.

Государственная инспекция труда Карелии восстановила права работника — ему выплатили деньги при увольнении, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы выяснили, что в карельской столице общество с ограниченной ответственностью в сфере строительства не выплатило работнику причитающиеся при увольнении деньги.

После вмешательства Госинспекции труда строительная фирма в Петрозаводске выплатила работнику деньги. Суммма составила 19 тысяч рублей.