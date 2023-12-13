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Ройне Изюмов посетовал на дефицит врачей в Карелии

Новости. Общество
17:45, 15 Декабря 2023
фото: © Jrjang / istockphoto

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Депутат Заксобрания Карелии не согласился с обвинениями в искажении фактов и предоставил официальный документ.

Депутат Законодательного Собрания Карелии Ройне Изюмов  на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поднял вопрос о проблеме нехватки врачей в республике.

«Работа над проблемой дефицита врачей в Карелии действительно ведётся. Однако подход к её решению  достаточно необычен», — заявил депутат.

«С удивлением узнал, что из правительства Карелии в прокуратуру было направлено заявление против меня. Похоже, пытаются обвинить меня, депутата, в искажении фактов и предоставлении недостоверной информации», — написал Изюмов.

По словам депутата, раньше он сообщал, что в Карелии существует острый дефицит врачей-специалистов, достигающий почти 300 человек. «Теперь меня спрашивают, на каких официальных данных я основывал свои утверждения», — рассказал он.

«Я не буду говорить о многочисленных обращениях, которые получаю я и наша партия по поводу нехватки врачей. Вместо этого приведу ответ Министерства здравоохранения на мой запрос. В нём черным по белому написано, что дефицит врачей составляет 278 человек. Достаточно официальный и точный источник, не так ли?» — добавил депутат.



Эта ситуация напомнила автору поста роман Булгакова «Мастер и Маргарита», где персонажи, особенно те, кто занимает высокие должности, стараются игнорировать или замалчивать неудобные события, не желая признавать истину, которая ставит под сомнение их мировоззрение. «Так и в нашем случае создаётся впечатление, что власти не только стремятся замолчать реальные проблемы, вместо того чтобы открыто и честно их решать, но и активно преследуют тех, кто пытается обратить на них внимание», — заключил депутат.

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