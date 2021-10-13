Загоревшийся в Кеми мужчина заинтересовал Следком Карелии

В Кеми следователи проводят доследственную проверку по факту получения 52-летним мужчиной термических ожогов, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, в минувший понедельник, 11 октября, в 21.17 пожарно-спасательное подразделение Кемского района выезжало на вызов в жилой дом на улице Красноармейской. Сотрудники МЧС осмотрели место происшествия, но пожара не обнаружили. При этом у дома находился обгоревший мужчина. Он был госпитализирован в Кемскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

По данным Следкома Карелии, мужчина был облит бензином. Случайно находившаяся рядом соседка, увидев огонь, вылила ведро воды на мужчину и потушила пламя. Пострадавшего доставили в больницу, он получил термические ожоги около 90% тела.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.