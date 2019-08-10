Загоревшуюся в поселке Карелии баню тушили 2 часа

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В Падозере сгорела частная баня, сообщил в МЧС Карелии.
В ночь на 10 августа, 00.15, в поселке Падозеро Пряжинского района на улице Зеленая произошел пожар в частной бане.
Для ликвидации огня привлекались 7 пожарных и две единицы техники. В результате пожар удалось потушить только в 2.21 ночи.
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