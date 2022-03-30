Загоревшуюся в поселке Карелии баню тушили 8 человек

В поселке Кварцитный сгорела баня, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду, 6 апреля, в 14.50 в поселке Кварцитный Прионежского района на улице Центральной загорелась баня.

Пожарные Прионежского района и добровольная пожарная дружина в количестве восьми человек с помощью двух единиц техники час тушили баню. В 15.50 пожар ликвидирован.