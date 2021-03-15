Заготовка древесины на территории проживания вепсов в Карелии грозит арендатору лесов затяжным конфликтом

Руководитель Лесного отдела Гринпис России прокомментировал протесты жителей Шелтозерского вепсского сельского поселения против рубок леса ДОК "Калевала".

Планы лесопромышленной компании ДОК "Калевала" начать лесозаготовку на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения в Прионежском районе Карелии встретили протест со стороны местных жителей, а попытки республиканских властей погасить разгоревшийся конфликт пока только подлили масла в огонь. Глава поселения Ирина Сафонова и вепсские активисты пообещали обратиться за помощью в ООН, поскольку, по их мнению, речь идет об ущемлении прав коренного малочисленного народа.

Как считает руководитель Лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко, заготовка древесины на территории проживания вепсов грозит арендатору лесов затяжным конфликтом.

"Конфликт этот заложен в нашем лесном законодательстве. Я бы сказал, что виновники этого конфликта – не ДОК "Калевала" и, тем более, не местные жители, а те, кто разрабатывал и принимал наши лесные законы. Бывшая Вепсская волость – это зона исторически давнего освоения лесов, т.е. леса там давно использовались человеком, в том числе для заготовки древесины. Да, в последнее время больших рубок там не было, но эти леса уже сильно освоены и преобразованы человеком. На этой территории можно вести нормальное качественное лесное хозяйство без ущерба для людей и природы, и, в общем-то, если там его не вести, то проблемы будут только нарастать, в том числе и вокруг вепсских деревень. Однако наше законодательство не предусматривает нормального лесного хозяйства в принципе – в Лесном кодексе для этого основ нет. По большому счету, лес используется только как месторождение древесины, т.е. пришли, выбрали лучшее, чаще всего – сплошными рубками, провели какие-то имитационные мероприятия, символизирующие лесовосстановление, которое обычно не дает никаких результатов, и ушли. Эта система напоминает выковыривание изюма из булки – берется лучшее, а потом сильно порушенная, опустошенная территория оставляется, и живите, как хотите. Конечно, люди себе такого не хотят, они прекрасно понимают, что так в итоге и будет".

Читайте подробнее в статье "Выковыривание изюма из булки".