Заготовкой леса подрядчики и арендатор участка причинили лесному фонду Карелии ущерб больше 400 тысяч рублей

По иску природоохранного прокурора суд взыскал с ответчиков в бюджет Олонецкого района причиненный ущерб.

Карельская природоохранная прокуратура во время проверки установила, что арендатор лесного участка и привлеченные им две подрядные организации производили в 2020 году заготовку древесины в Олонецком районе.

Во время заготовки древесины подрядчики превысили объем заявленной в лесной декларации рубки на 19 кубометров. Ущерб от незаконных действий составил более 400 тысяч руб.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с иском к арендатору и двум подрядчикам о взыскании суммы ущерба.

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в районный бюджет сумму ущерба с ответчиков.