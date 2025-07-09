«Заграничные» аферисты выманили у супружеской пары из Костомукши порядка 1,5 млн рублей

Костомукшане потеряли крупную сумму, пообщавшись с мнимыми правоохранителями.

36-летний житель Костомукши и его супруга перевели на счёт мошенников около 1,5 млн рублей, сообщили в Следкоме Республики Карелии.

Мужчине позвонил некий «курьер» и попросил его назвать код из SMS для получения заказанного ранее товара. Поскольку горожанин действительно ожидал доставку, то, ничего не подозревая, продиктовал собеседнику цифры.

— Вскоре с ним связалась якобы сотрудница Роскомнадзора, которая попросила срочно зайти в личный кабинет портала «Госуслуги», проверить данные и сменить пароль. В уведомлениях появилась доверенность, оформленная от имени владельца на неизвестного человека. Мужчине пояснили, что доступ к его счетам получил преступник, скрывающийся за границей, — рассказали в ведомстве.

Затем костомукшанина взяли в оборот мнимые правоохранители, заявившие, что теперь он стал соучастником преступления. Телефонные махинаторы попросили мужчину обналичить все накопленные средства, чтобы в дальнейшем перевести их на «безопасный счёт», а его супругу убедили в необходимости взять кредит.

Теперь в отношении аферистов возбуждено уголовное дело о «мошенничестве, совершённом в особо крупном размере».

Ранее стало известно, что 79-летняя пенсионерка из Петрозаводска перевела злоумышленникам более миллиона рублей.