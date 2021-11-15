ЗАГС в Петрозаводске будет работать в новогодние праздники только три дня

Специалисты отдела ЗАГСа в столице Карелии будут принимать граждан в здании Дворца торжественных церемоний 2, 5 и 8 января, сообщили в адмнистрации города.

На новогодних каникулах отдел ЗАГСа Петрозаводска Управления записи актов гражданского состояния Республики Карелия будет работать по следующему режиму:

1, 3, 4, 6, 7 и 9 января — выходные дни.

2 и 5 января с 10.00 до 16.00 (с перерывом с 13.00 до 14.00) будет осуществляться только государственная регистрация смерти.

8 января с 10.00 до 13.00 отдел ЗАГСа Петрозаводска окажет все виды государственных услуг.

Прием граждан специалисты будут проводить в здании Дворца торжественных церемоний по адресу: ул. Еремеева, д. 1 (центральный вход).

С 10 января отдел начнет работать по своему обычному расписанию.