ЗАГС в Петрозаводске будет работать в новогодние праздники только три дня

Специалисты отдела ЗАГСа в столице Карелии будут принимать граждан в здании Дворца торжественных церемоний 2, 5 и 8 января, сообщили в адмнистрации города.
На новогодних каникулах отдел ЗАГСа Петрозаводска Управления записи актов гражданского состояния Республики Карелия будет работать по следующему режиму:
1, 3, 4, 6, 7 и 9 января — выходные дни.
2 и 5 января с 10.00 до 16.00 (с перерывом с 13.00 до 14.00) будет осуществляться только государственная регистрация смерти.
8 января с 10.00 до 13.00 отдел ЗАГСа Петрозаводска окажет все виды государственных услуг.
Прием граждан специалисты будут проводить в здании Дворца торжественных церемоний по адресу: ул. Еремеева, д. 1 (центральный вход).
С 10 января отдел начнет работать по своему обычному расписанию.
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