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Новости. Общество
15:25, 09 Февраля 2018

Захотел заняться чем-то другим: новый начальник авиалесоохраны Карелии раньше работал на "Холод-Славмо"

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Министр по природопользованию и экологии республики Алексей Щепин 6 февраля представил коллективу Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов нового начальника.

Им стал 51-летний петрозаводчанин Александр Мазур, фамилия которого до этого времени была совершенно не знакома карельским авиаторам, пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".

До этого назначения Мазур не имел никакого отношения к авиалесоохране. В 1990 году он окончил лесоинженерный факультет ПетрГУ по специальности "инженер-механик". Затем недолгое время работал по профилю на ОТЗ и в фирме "Карелмаркетинг". После этого занимался оптовой торговлей мучными, кондитерскими изделиями, лесоматериалами, архитектурной деятельностью и даже хотел наладить производство матрасов. С 2004 года был начальником цеха по производству мороженого ЗАО "Холод-Славмо".

"На частном предприятии ЗАО "Холод-Славмо" я отработал 14 лет, и я захотел заняться чем-то новым, более перспективным, - ответил Мазур. – Поэтому искал другое место работы и, случайно узнав о должности начальника Центра, подал документы в министерство природных ресурсов".

"С работой Центра я конечно не знаком, - признался Мазур. – Но здесь есть вполне компетентные заместители, которые будут оказывать мне помощь. И я рассчитываю в необходимых объемах сам изучить специфику охраны лесов от пожаров. А справлюсь ли я с поставленными передо мной задачами, покажет время".

Все подробности – по ссылке.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-02-09 16:30:45
А шо вы хотели, друзья мои? Неужели еще кто-то питает иллюзии, шо предводителей, руководителей и прочих начальников назначают исходя из каких-то там непонятных никому профессиональных компетенций? Наш традиционный подход этому делу ввиду его шокирующей простоты я пропущу и напомню вам, друзья мои, о западном, модном и слегка профанном подходе :)
Дык вот, по-простому: есть такая профессия минагер, управленец то есть, тот который управляет. Утверждается, шо правильному минагеру пофиг чем управлять, лишь он был дэффективный, шоб мог вымутить профит, а на остальное плевать. Профит это деньги, а деньги не пахнут,их надо делать и вообще :) деньги это самое дорогое, шо есть у человека :)

Короче нормально всё :)
Сеня
2018-02-09 16:27:31
Самое трагичное в том , что такая муть идет по всей стране . кумовство процветает , что не идиот , то становится начальником, главное при назначении преданность вышестоящему начальнику , такому же идиоту только с более высоким покровителем.
User
2018-02-09 16:20:12
Хана республике!

"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит..."(с)
тетка
2018-02-09 15:50:47
А где врачей не хватает, посадите (к примеру) сантехников.
dgin
2018-02-09 15:43:27
Да , уж ещё один самородок-кондитер решил потренироваться на лесах и людях в службе охраны лесов .Кадровая политика просто никакая . Да и сами рукамиводители ведомств такие же.
Гость
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