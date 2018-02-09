Захотел заняться чем-то другим: новый начальник авиалесоохраны Карелии раньше работал на "Холод-Славмо"

Министр по природопользованию и экологии республики Алексей Щепин 6 февраля представил коллективу Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов нового начальника.

Им стал 51-летний петрозаводчанин Александр Мазур, фамилия которого до этого времени была совершенно не знакома карельским авиаторам, пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".

До этого назначения Мазур не имел никакого отношения к авиалесоохране. В 1990 году он окончил лесоинженерный факультет ПетрГУ по специальности "инженер-механик". Затем недолгое время работал по профилю на ОТЗ и в фирме "Карелмаркетинг". После этого занимался оптовой торговлей мучными, кондитерскими изделиями, лесоматериалами, архитектурной деятельностью и даже хотел наладить производство матрасов. С 2004 года был начальником цеха по производству мороженого ЗАО "Холод-Славмо".

"На частном предприятии ЗАО "Холод-Славмо" я отработал 14 лет, и я захотел заняться чем-то новым, более перспективным, - ответил Мазур. – Поэтому искал другое место работы и, случайно узнав о должности начальника Центра, подал документы в министерство природных ресурсов".

"С работой Центра я конечно не знаком, - признался Мазур. – Но здесь есть вполне компетентные заместители, которые будут оказывать мне помощь. И я рассчитываю в необходимых объемах сам изучить специфику охраны лесов от пожаров. А справлюсь ли я с поставленными передо мной задачами, покажет время".

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