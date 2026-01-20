Заяц и волк попали в фотоловушку заповедника «Кивач»

Обитатели леса продефилировали перед камерой в Кондопожском районе.
13 и 14 января в объектив камеры, установленной на территории Государственного заповедника «Кивач», друг за другом попали заяц и волк. Об этом сообщили в группе организации.
Обитатели леса устроили променад по заснеженным тропинкам Кондопожского района и осмотрели свои владения.
Видео прогулок поделился с подписчиками инспектор заповедника Максим Сыроежкин.
Ранее житель Карелии Вадим Волков, отправившись на рыбалку в Беломорск, встретил любопытного тюленя, который согласился стать его моделью и с удовольствием позировал на камеру.