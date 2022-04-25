Заяц-красавчик выбежал навстречу жительнице Карелии (ВИДЕО)

Жительница Муезерского района Карелии рассказала, как повстречала зайца на пригорке.

«Стою на пригорке, вижу, в моем направлении кто-то бежит навстречу! Ооо! Заяц вприпрыжку, на проталине остановился,. Полюбуйся мной,… хорош, какой красавчик! И дальше по своим делам», — написала Наталья Порошенкова в комментарии к видео.

Фото и видео опубликованы в паблике «Живу в Карелии».