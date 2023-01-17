Заяц попал в фотоловушку в лесу Карелии (ВИДЕО)

Заяц стал героем видеосюжета лесной фотловушки.

В паблике «Весь Петрозаводск» опубликовано видео, на котором запечатлен заяц в лесу.

«Карельский зайчишка попался в кадр местной фотоловушки», - сообщается в комментарии. Видео снят 7 февраля.