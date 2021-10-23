«Заявить государству, что мой народ существует»: зачем поморам в Карелии перепись населения

Жители Карелии, принадлежащие к этническим поморам, получат возможность указать это во время начавшейся Всероссийской переписи населения.

О том, что поморы в Карелии идентифицируют себя как представителей отдельной национальности, рассказала «Столице на Онего» руководитель этнокультурного центра села Нюхча Беломорского района Надежда Семенова.

«Мы — поморы. Для нас это связь с предками и с нашими традициями», — сказала она.

Этой теме посвящена статья нашего корреспондента Валерия Поташова — потомственного помора.

«Для меня участие в переписи — это возможность заявить государству о своей национальной принадлежности и о том, что мой народ существует…», — говорится в публикации.

Читайте об этом в статье «Поморский код».