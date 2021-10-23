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«Заявить государству, что мой народ существует»: зачем поморам в Карелии перепись населения

Новости. Общество
16:32, 23 Октября 2021
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Жители Карелии, принадлежащие к этническим поморам, получат возможность указать это во время начавшейся Всероссийской переписи населения.

О том, что поморы в Карелии идентифицируют себя как представителей отдельной национальности, рассказала «Столице на Онего» руководитель этнокультурного центра села Нюхча Беломорского района Надежда Семенова.

 «Мы — поморы. Для нас это связь с предками и с нашими традициями», — сказала она.

Этой теме посвящена статья нашего корреспондента Валерия Поташова — потомственного помора.

«Для меня участие в переписи — это возможность заявить государству о своей национальной принадлежности и о том, что мой народ существует…», — говорится в публикации.

Читайте об этом в статье «Поморский код».

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Комментарии

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Кир
2021-10-23 16:59:42
Не так. Заявить о себе и потребовать у Москвы деньги. На штаны, наряды и песни. :)
Гость
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