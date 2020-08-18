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Заявление о банкротстве одного из градообразующих предприятий Карелии поступило в суд

Новости. Общество
14:35, 19 Августа 2020
фото: сайт Segezha Group
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Руководство ОАО "Карелия ДСП" - одного из градообразующих предприятий в Карелии – планирует добиваться возбуждения дела о банкротстве компании.

Это следует из искового заявления, которое поступило в Арбитражный суд Карелии 18 августа.

Руководство завода оценило долги предприятия в сумму более 161 млн рублей.

На прошлой неделе служба судебных приставов наложила арест на имущество "Карелия ДСП" за долги перед поставщиками и бюджетом.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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