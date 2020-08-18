Заявление о банкротстве одного из градообразующих предприятий Карелии поступило в суд

Руководство ОАО "Карелия ДСП" - одного из градообразующих предприятий в Карелии – планирует добиваться возбуждения дела о банкротстве компании.

Это следует из искового заявления, которое поступило в Арбитражный суд Карелии 18 августа.

Руководство завода оценило долги предприятия в сумму более 161 млн рублей. На прошлой неделе служба судебных приставов наложила арест на имущество "Карелия ДСП" за долги перед поставщиками и бюджетом. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".