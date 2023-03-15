Заказник «Муромский» в Карелии стал рекордсменом по числу выявленных нарушений природоохранного законодательства

В заказнике создано обособленное подразделение региональной дирекции ООПТ, которое пресекает незаконные заезды джиперов и разведение костров.

В прошлом году на особо охраняемых природных территориях Карелии было выявлено втрое больше нарушений, чем годом ранее. Руководитель региональной дирекции ООПТ Иван Кипрухин объяснил это усилением контроля со стороны республиканских властей в самых популярных среди туристов карельских заказниках.

«Особенно выросло число выявленных нарушений на территории заказника „Муромский“ в Пудожском районе, — рассказал Иван Кипрухин на очередном заседании комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии республиканского парламента. — На этой территории у нас был использован принцип постоянного присутствия как на федеральных ООПТ. В заказнике сформировано обособленное подразделение, и все 90 дней летнего сезона инспекторы постоянно были на территории. Это повлияло на то, что там было выявлено наибольшее количество нарушений. Основные из них связаны с незаконными заездами джиперов и мотоциклистов, а также незаконным размещением палаточных мест в необорудованных местах и разведение костров».