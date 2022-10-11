Закладчик-неудачник в Петрозаводске отсидит шесть лет в колонии строгого режима

Молодой петрозаводчанин пытался через подельников торговать амфетамином и марихуаной, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя карельской столицы. Молодого мужчину признали виновным в покушении на незаконную торговлю наркотиками: амфетамином, марихуаной и синтетическим наркотиком.



Установлено, что пв апреле-мае 2021 года он привлек к наркоторговле двух граждан, которым сообщал места хранения зелья. Они забирали наркотики и по указанию злоумышленника делали закладки на территории Петрозаводска.



Эту деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленник признал свою вину и на стадии предварительного расследования заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд назначил ему по совокупности преступлений наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело в отношении соучастников рассматривает суд.