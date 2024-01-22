Закладку с 30 кг наркотика нашли в лесу по соседству с Карелией

В лесу у Пикалево нашли закладку весом 27 килограммов.

В понедельник, 22 января, в лесу возле города Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области сотрудники полиции нашли тайник-закладку. Из него оперативники изъяли 29 пакетов с наркотиками общим весом 27,8 килограмма.

Запрещенные вещества были спрятаны в лесополосе недалеко от трассы «Вологда - Новая Ладога». В 29 полимерных пакетах хранилось вещество бежевого цвета, говорится в сообщении портала 47channel.ru.

Эксперты исследовали содержимое одного свертка. Как сообщил источник 47channel, в пакете хранились 995 граммов наркотика синтетического происхождения. Содержимое остальных свертков исследуют позднее.

В отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело. Владельца закладки разыскивают. Ведется следствие.