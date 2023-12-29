Заключен контракт на ремонт двух «убитых» дорог Суоярвского округа

Речь идет об участках трасс «Суоярви-Койриноя» и «Суоярви-Юстозеро».

Как на своей странице в социальной сети рассказал глава Суоярвского округа Роман Петров, заключен государственный контракт на ремонт участков автомобильных дорог «Суоярви-Койриноя» и «Суоярви-Юстозеро» в черте города.



Заказчик работ — КУ РК «Управление автомобильных дорог республики». Победителем аукциона признали АО «АБЗ-Дорстрой».



К работам подрядчик приступит в текущем году. В первом случае идет речь о ремонте 3 360 метров дороги, во втором — о 8 840 метрах трассы «Суоярви — Юстозеро» (через Поросозеро).



Общая стоимость контракта составляет 329,8 млн рублей. Сроки выполнения работ — 2024–2025 годы.



«Будет заасфальтирован участок от развилки на Вегарус-Пийтсиеки и в сторону города, а также вся объездная дорога в городе Суоярви, микрорайон Кайпа и до переезда в сторону Леппяниэми. Это порядка 13 километров», — написал Петров.



Также чиновник пояснил, что под объездной дорогой от бассейна до переулка Карьерный проложено более четырех километров водопроводных труб, которые необходимо заменить до начала асфальтирования.



Поэтому администрация округа обратилась в Минстрой Карелии с просьбой выделить субсидию на ремонт водопровода.