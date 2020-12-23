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Заключенные Карелии готовят новогодний концерт

Новости. Общество
17:40, 24 Декабря 2020
фото: © УФСИН Карелии
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В преддверии Нового года в телестудии исправительной колонии №7 кипит работа по созданию праздничного видеоконцерта для осужденных, сообщили в УФСИН Карелии.

Уже записаны видеоролики песен из новогоднего репертуара, а также стихотворения собственного сочинения. В онлайн - концерт также включат лучшие номера из проведенных в колонии в 2020 году творческих конкурсов: "КВН", "Шоу голос" и др.

В канун Нового года итоговую версию зрители увидят в эфире центрального канала учреждения. Кроме того, в колонии проходит конкурс новогодних плакатов и елочных украшений.

Подобная творческая деятельность помогает осуждённым не только отвлечься от повседневных дел, но также получить ряд навыков, которые могут помочь для дальнейшей реализации себя после освобождения из мест лишения свободы.

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