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Заключенные Карелии изготовили к Дню Победы необычный сувенир (ФОТО)

Новости. Общество
18:20, 30 Апреля 2020
фото: © УФСИН по Карелии
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Осужденные исправительной колонии №9 изготовили макет реконструкции сражения на Курской дуге, сообщили в УФСИН по Карелии.

Художественная композиция, которая представляет собой макет-реконструкцию сражения советских войск с фашистскими захватчиками, поражает своими масштабами и точностью выполненных художественных элементов.

Работа осужденных содержит не только отдельных персонажей, в виде рядовых солдат и офицеров, но и элементы артиллерийских орудий, а также боевой авто и авиатехники.

 

 

Кроме того, осужденным удалось красочно передать полевой ландшафт места сражения, его пейзаж, блиндажи и жилые строения. Таким образом, композиция выражает не только картину поля боя, но и всю глубину тех трагических лет.

Руководство ИК-9 по достоинству оценило художественную работу осужденных, которая наверняка станет одним из самых ярких произведений учреждения, сообщил в УФСИН по Карелии.

Ранее осужденные исправительной колонии №1 в Карелии смастерили макет реконструкции боя во времена ВОВ.

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